İYİ Parti ilçe başkanı istifa etti
|15 Şubat 2019 18:03
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Gençalp, İYİ Parti Ergene İlçe Teşkilatı'nda düzenlediği basın toplantısında, ilçe teşkilatının yok sayılması nedeniyle istifa kararı aldığını söyledi.
Gençalp, şunları kaydetti:
"Son ana kadar Ergene'den aday çıkarılacak diye bekliyorduk. Bu yönde seçmenlerimizin de çok beklentisi vardı ve bunu da genel merkezimize ilettik ama bu konuda muvaffak olamadık. Bizim ve seçmenin sesini duymadılar. Genel merkezden gelen cevap, Türkiye'nin farklı il ve ilçelerindeki pazarlıklar, ittifaklar karşılığında burada seçime girilmeyeceği belirtildi. Diğer illerdeki seçmen de Ergene'de seçmen seçmen değil midir? Onlar neden dikkate alınmamıştır? Böyle olacağını bilsek insanların karşısında çıkmazdık. Eğer burada aday çıkarılmış olsa başkan çıkarabilecek bir partiydi İYİ Parti."
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