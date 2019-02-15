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Bakan Dönmez: 3 farklı borlu gübre geliştirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Toprağın yapısına göre, ürünün çeşidine göre ve yağış alma durumuna göre değişecek şekilde 3 farklı borlu gübre geliştirmiş olduk. Eti Maden, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle bunu yaptık. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ciddi bir pazar potansiyelimiz var
 15 Şubat 2019 18:21
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Bakan Dönmez: 3 farklı borlu gübre geliştirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Toprağın yapısına göre, ürünün çeşidine göre ve yağış alma durumuna göre değişecek şekilde 3 farklı borlu gübre geliştirmiş olduk. Eti Maden, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle bunu yaptık. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ciddi bir pazar potansiyelimiz var." dedi.

Bir dizi ziyaret için kente gelen Bakan Dönmez, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile görüştü. Daha sonra Belediye Başkanı Dursun Ay'ı ziyaret eden Dönmez, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık bünyesinde geliştirdikleri borlu gübre için mart ayında pilot üretime geçeceklerini söyledi.

Eti Maden'deki Ar-Ge biriminde çalışan mühendislerin uzunca bir süredir borlu gübre üzerinde çalışma yaptığını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"O çalışmaların artık netice alma aşamasına geldik. Zaten Cumhurbaşkanlığımızın ikinci 100 günlük programında hedeflerimiz arasında yer almaktaydı. İnşallah mart ayı içerisinde belki ilk pilot üretimleri gerçekleştirmiş olacağız. Bu, toprağın yapısına göre, ürünün çeşidine göre ve yağış alma durumuna göre değişecek şekilde 3 farklı borlu gübre geliştirmiş olduk. Eti Maden, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle bunu yaptık. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ciddi bir pazar potansiyelimiz var. Bildiğiniz gibi biz borda dünyadaki rezervlerin yaklaşık yüzde 73'üne sahibiz. Dünyadaki bor satış pazarının da yüzde 59'u bizde."

- "Martta pilot üretime geçeceğiz"

Bakan Dönmez, geçen yıl Eti Maden'in rekor hasılat elde ettiğini, 1 milyar dolarlık ihracat ve 2 milyon 420 bin ton satış yapıldığını aktararak, "Burada Eti Maden, sadece bor madenciliği yapmanın yanı sıra bordan üretilebilecek uç ürünler, katma değerli ürünler noktasında da bir çalışma içerisinde. İnşallah en kısa süre içerisinde tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere borlu gübreleri çıkartmış olacağız. Yaklaşık yüzde 20 civarında bir tarımsal hasılada ürün ve verim artışı söz konusu olabilecek." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ay içerisinde sonuçlarını değerlendireceğiz. Martta pilot üretimlerine geçeceğiz ama şuan Ar-Ge çalışmaları kapsamında laboratuvar ortamında deneniyor. Sonrasında seri üretime çok hızlı geçeriz. Zaten Eti Maden'in bu konuda daha önceki deneyimleri de var. Borlu temizlik ürününde uzunca bir süre üzerinde çalışıyorduk, bu yılbaşı itibarıyla da vatandaşımızın tüketimine sunmuş olduk. Benzer şekilde Eti Maden borlu ürünler konusunda öncülük yapmaya devam edecek. Ben bu vesileyle özellikle Bor-On'a olan yoğun ilgiden dolayı da tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Yerli ve milli bir ürüne heyecanla ne kadar sahip çıktıklarının bizzat tanığı olduk."

Bakan Dönmez, daha sonra AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret ederek, seçim çalışmalarına ilişkin İl Başkanı Mustafa Keskin'den bilgi aldı.

Anadolu Ajansı
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