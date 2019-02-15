Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valisi Canbolat'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti
|15 Şubat 2019 18:38
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