Adalet Akademisi yeniden açılacak
Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakim Niyazi Acar, Adalet Akademisi yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin çıkacağını belirtti.
|15 Şubat 2019 18:52
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AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakim Niyazi Acar, Hakkı Köylü'nün, Adalet Akademisinin tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin sorusuna, "Bu yönde çalışmalar var. Anayasa'da, hakim savcı eğitiminin mahkemelerin bağımsızlığı esaslarına göre düzenleneceği söyleniyor. Bu eğitimin Adalet Akademisi tarafından verilmesi öngörüyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkarılacak. Bugün yarın, eli kulağındadır. Üzerinde çalışılıyor." karşılığını verdi.
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