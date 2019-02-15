Karabük'te FETÖ davasında karar
Tutuksuz yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 10 ay 15 gün, diğeri 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
|15 Şubat 2019 19:46
|Yazdır
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz iki sağın yargılandığı davada karar açıklandı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kadriye Sarıkaya ve Şaban Köse ile avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, istinat edilen suçlardan Sarıkaya'yı 6 yıl 10 ay 15 gün, Köse'yi de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Terhisine 2 gün kala FETÖ'den tutuklandı
16 Şubat 2019 15:09
|Karayollarında 696 KHK ile 10 bin taşeron işçi kapsam dışı
16 Şubat 2019 12:49
|TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı
16 Şubat 2019 11:46
|Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
16 Şubat 2019 11:00
|Van merkezli terör operasyonu: 17 şüpheliden 10'u tutuklandı
16 Şubat 2019 09:15
|FETÖ'cü SAT'çılara Mayıs ve haziranda gelen SMS'ler hazırlık içinmiş
16 Şubat 2019 01:20
|Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
16 Şubat 2019 01:18
|Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
16 Şubat 2019 00:45
|HDP'li Karaaslan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı
15 Şubat 2019 23:15
|Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında yargılamya devam edildi
15 Şubat 2019 22:57