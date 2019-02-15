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Gaziantep'te 49 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
Gaziantep'te hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama gibi 49 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
|15 Şubat 2019 19:51
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığı ihlali", "kasten yaralama", "mala zarar verme" gibi suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, istihbari bilgiler üzerine, 49 ayrı suçtan aranan A.H'yi ikametinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan operasyon kapsamında, 2 ayrı suçtan aranan F.Ö. de gözaltına alındı.
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