Babasını öldürdüğü ortaya çıkan kızın sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
|15 Şubat 2019 20:16
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Polisteki işlemlerinin ardından Çay Adliyesi'ne sevk edilen Kıymet A. ve kızı Gizem A.'ya, savcılıktaki ifadelerinin ardından Sultandağı ilçesindeki evlerinde tatbikat yaptırıldı. Bu sırada, olay yerine gelen Gizem A.'nın bazı okul arkadaşları ağladı, "Arkadaşımız katil değil" diye bağırdı. Tatbikat sırasında polis ve jandarma ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı. Evin bulunduğu sokağın yanı sıra çevre sokaklar da yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Kızı cinayeti üstlendi
Gizem A., ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Olayın 18 Ocak'ta yaşandığını belirten Gizem A., "Annem, 'Senin üniversite sınavın var. Hayatını karartma. O nedenle cinayeti ben üstleneceğim' dedi. Bu nedenle olayı annem üstlendi. Ancak daha sonra pişman oldum ve gerçeği anlattım" dedi. Babasının eve alkollü geldiğini belirten Gizem A. ifadesinde olayı şöyle anlattı:
"Anneme bir senet imzalatmak istedi. Annem 'imzalamayacağım' dedi. Annemi dövmeye başladı ve başına silah dayadı.
Sonra ben araya girdim, silah ateş aldı. Kime geldiğini anlayamadım, silah babamın elindeydi. Baktım, babam birden yığıldı, o vurulmuş, sonra öldü.
Korktuk ve polise gidemedik. Annemle birlikte cesedi aldık. Kardeşimi de çağırdık. Götürdük evin arkasında. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, yaktık.
Küçük kardeşime 'Olay çıktı vuruldu' dedim. Ona biz tembihledik, eğer bir gün ortaya çıkarsa annem yaptı diyelim dedik.' Annem bize hem annelik, hem babalık yaptı.
Anneme bir şey olsun istemedim. Eğer anneme vurmasaydı, dövmeseydi, silah zoruyla bir şeyler yaptırmaya çalışmasaydı, böyle olmazdı."
Kıymet A. ve kızı Gizem A., evde yapılan tatbikatın ardından yeniden Çay Adliyesi'ne getirildi.
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