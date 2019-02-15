40 yıllık şüphe mezar açtırdı
|15 Şubat 2019 20:20
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Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Adem Çarkçı, 40 yıl önce dünyaya gelen bebeğinin sevincini yalnız 1 gün yaşayabildi.
Kucağına alamadan ölen bebeğin acısını yaşayan Çarkçı, evladını toprağa verdikten sonra cenazeyi yıkayan imamın 'Bebek 1 günlük değildi, 3- 4 aylık vardı' sözleri üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı.
Geçen günlerde televizyonda 'bebeklerin hastanede karıştığı' ile ilgili haberi gören 60 yaşındaki Adem Çarkçı, yıllardır aklından çıkmayan şüphesini gidermek için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'na çocuğunun mezarının açılması için başvuruda bulundu.
Savcılık, Çarkçı'nın talebini olumlu karşıladı ve Süleymaniye Mahallesi'nde bebeğin mezarı, savcılık yetkilileri ve polis gözetiminde açıldı. Ancak mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmadı.
Yetkililer 1 günlük bebeğin kafatası ve kemik yapısının oluşmayacağını belirtti.
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