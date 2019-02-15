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Yavru köpeği diri diri yaktılar

Adana'nın Kozan ilçesinde yavru bir köpek saklandığı çalılıkların arasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından diri diri yakılarak telef edildi
 15 Şubat 2019 20:45
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Yavru köpeği diri diri yaktılar

Edinilen bilgiye göre olay Tavşantepe Mahallesi Uyuzpınarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yavru bir köpeği kovalayan kalabalık bir çocuk grubu çalılıkların arasına kaçan köpeği çıkarmak istediler.

Yine iddiaya göre, çocuklardan birinin çalıyı ateşe vermesi sonrası giderek büyüyen alevlerin arasında kalan yavru köpek diri diri yanarak telef oldu. Çocukların ise olay sonrası kaçtığı belirtildi.

'HA BİR YAVRU KÖPEĞİ YAKMIŞSIN HA DA BİR İNSAN YAVRUSUNU'

Olayı fark eden ancak alevlerin oldukça büyük olması nedeniyle müdahalenin imkansız olduğunu ifade eden Mustafa Gelebek adlı vatandaş, "Bu nasıl bir vicdan, ha bu yavru köpeği yakmışsın ha da bir insan yavrusunu yakmışsınız, bu olay gözlerimin önünden hiç gitmiyor.

Bu gece nasıl uyuyabileceğim onu düşünüyorum?" dedi. Gelebek, "Akşam saatlerinde çocukları okuldan aldım eve dönerken burada bir ateş yandığını fark ettim.

Yani normalde herhalde çalılıkları yakmışlar diye düşünmüştüm sonra dolmuşun burada durduğunu fark ettim ve arkadaşların bu tarafa doğru koşarak geldiğini görünce Allah korusun çocuklara filan mı bir şey oldu diye düşündüm.

Sonra arabamı park ettim bende koştum. Arkadaşlarla hep beraber geldik ve burada bir köpek yavrusunun olduğunu gördük.

İçimiz parçalandı, yardım etmeye çalıştık ama çok alevlenmişti yapabilecek bir şey yoktu. Elimizden bir şey gelmedi. Durum bu" dedi.

'ATEŞİ YAKMIŞLAR VE KAÇMIŞLAR'

Gelebek, sözlerine şöyle devam etti: "Duyduğumuz kadarıyla çocuklar ateşi yakmışlar ve kaçmışlar.

Benim duyduğum kadarıyla galiba çocuklar köpeği kovalamışlar, köpek çalılıkların içine saklanmış. O arada çocuklar çalılığı ateşe vermişler.

İçimiz parçalandı. Bunlarda bir canlı. Bende iki çocuk babasıyım. Bu da bir canlı benim çocuklarımda canlı. Gerçekten bu görüntüyü gördükten sonra ben bu gece nasıl uyurum bilmiyorum.

Gözümün önünden gitmiyor. Burada yoğun bir şekilde sokak köpekleri var buna da bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum.

Ne kadar biz bir şey yapmaya çalışsak ta böyle olaylar meydana geliyor. Bu çocuklar nasıl bir şartlarda yetiştiriliyor da böyle olaylar meydana geliyor.

Yani nasıl bir canilik diye düşünüyorum bu insanlar nasıl bir eğitim alıyorlar? Aile eğitimi mi okul eğitimi mi yani her şey göz önünde çocukların böyle bir şey yapmış olabileceklerine söyleyecek bir söz bulamıyoruz.

Ha şurada yatan yavru bir köpek ya da bizim çocuklarımız yani bunlarında doğadaki diğer canlılardan bir farkı yok sonuçta.

Yeni nesillere gerekli eğitimin verilmesi lazım. Bunlara bir çözüm bulmamız lazım. Biz öncelikle anne baba olarak çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz bunu düşünmemiz lazım."
İhlas Haber Ajansı
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