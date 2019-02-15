Bakan Kurum: Kartal'da sekiz binadan dokuz hak sahibimiz binayı boşalttı

Van'da bulunan Bakan Kurum, Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "Yeni Edremit Fuarı"nın açılışının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Kurum, İstanbul'un Kartal ilçesinde geçtiğimiz günlerde yıkılan binanın yanındaki Yunus Apartmanı'nı tehlike arz ettiği için boşalttıklarını, yıkımını da dün itibarıyla bitirdiklerini aktardı.

Yıkılan binanın çevresinde sekiz bina tespit ettiklerini ve bu binaların boşaltılması sürecini başlattıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar sekiz binadan dokuz hak sahibimiz binayı boşalttılar. Bir hafta içerisinde sekiz binayla ilgili boşaltma sürecinin tamamlanmasını öngörüyoruz. Tabii vatandaşlarımızın bu süreçte kiralık ev tutabilmeleri için bin 500 liraya kadar kira desteği veriyoruz. Bunun dışında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Valiliğimiz ve İçişleri Bakanlığımız vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından aile başına 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz. Bunun dışında da Yunus Apartmanı'nda binası yıkılan, içeriye giremeyen vatandaşlarımıza da yine 35 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Tabii ki bu, onların mağduriyetlerini gidermez ama en azından bir yaralarına merhem olmak için bu yardımı başlattık ve yoğun bir şekilde de süreç işliyor."

Kartal Bölgesi'nde Orhan Tepe Mahallesi'nde riskli bina tespiti yapılacağının daha önce duyurulduğunu anımsatan Bakan Kurum, "Bu işe ilişkin de bir büro kurduk. Hem İçişleri Bakanlığı hem Valilik hem de Bakanlığımızın temsilcilerinin olduğu bu büroda şu ana kadar 400'e yakın bina için 'bizim binaların da tespitini yapın' diye başvuruda bulundular. Bakanlığımız ücretsiz bir şekilde bu binaların riskli olup olmadığını tespitini yapıyor." diye konuştu.

"Sıfır atık ilçesi" kuruluyor

Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin de 13 bin 500 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya konulduğunu belirterek, hedeflerinin kamu kuruluşlarının dışında ilçe ve il bazlı uygulamalara geçmek olduğunu vurguladı.

Projeyi 2023 yılında tüm Türkiye'de hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bu proje, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Bakanlığımızca yürütülüyor. Japonya'da Kamikatsu kasabasında ilçenin tamamı sıfır atık uygulamasına geçmiş durumda ve bu ilçeye çok fazla çöp kamyonu uğramıyor. Bu ilçeden çöp çıkarılmıyor. Atıklar kaynağında ayrıştırılıyor, kumbaralarda dönüştürülüyor ve organik atıklar da kompost makinelerinde geri dönüştürülüyor.

Biz de bu uygulamanın bir benzerini ülkemizde gerçekleştireceğiz. Buna ilişkin pilot bir ilçe seçtik. Bunu da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi açıklayacak. Bir ilçede kompost tesisi kuracağız. Vatandaşlarımızın organik atıklarını bu kompost tesisinde geri dönüştüreceğiz ve toplama otomatları kuracağız. Toplama otomatlarıyla birlikte vatandaşlarımız pet şişelerini getirdikleri zaman bu otomatlardan telefonlarına kontör yükleyebilecekler, bez torba ve file alabilecekler.

Bu gibi uygulamaları ilçenin tamamında yaptığımız zaman hem ilçe halkını bilinçlendireceğiz hem de ilçeye gelen turistleri de bu noktada bilgilendirmiş olacağız. Bu sayede uygulamaya geçtiğimiz ilçeye artık çöp kamyonu gelmeyecek. Atıklar kaynağında bertaraf edilecek. Amacımız akabinde bunu tüm il ve ilçelerimize yaymak."