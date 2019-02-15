FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davasında karar

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik davada, aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Mehmet Sesli, Mustafa Balcı, Ali Yıldırım, Mustafa Ali Gürbudak, İsmail Saydam, Ahmet Ünal, Serkant Dönmez ve Mehmet Emin Yüksekkaya ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

İzmir Menemen'deki cezaevinde tutuklu bulunan örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen sanık Hazim Sesli ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı sanıklara son sözlerini sordu.

Hazim Sesli suçsuz olduğunu savunarak beraatini isterken, eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım "Ben dersimi aldım, pişmanım." dedi.

Sanıklardan örgütün sözde "Uşak il imamı" Mustafa Balcı ile eski "il imamı" Mustafa Ali Gürbudak da pişman olduklarını beyan etti.

Son sözlerin alınmasının ardından mahkemeye bir saat ara verildi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklar Hazim Sesli, Mustafa Balcı ile Mustafa Ali Gürbudak'ın "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs", "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından yeterli delil olmadığı gerekçesiyle atılı suçlardan beraatine karar verdi. Heyet, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan Hazim Sesli ve Mustafa Balcı'yı 15 er yıl, Mustafa Ali Gürbudak'ı 12 yıl 6 ay, Ali Yıldırım'ı 9 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırdı.

Toplamda 27 sanığa 2 yıl 1 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları veren mahkeme, aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu toplam 9 sanığın ise beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca suçsuz bulunan sanıkların şirketlerine yönelik kayyum kararı ile mal varlıklarının üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını kararlaştırdı.

- Dava

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 4 firari sanığın Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.

Davanın bir önceki duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz, esasa ilişkin mütalaasında tutuklu sanıklardan örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli, "il imamı" olduğu iddia edilen Mustafa Balcı ve eski il imamı olduğu iddia edilen Mustafa Ali Gökbudak hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek " suçundan, diğer tüm sanıklar hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan, bazı sanıklar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçundan olmak üzere 36 sanığın 5 ila 36,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmalarını, sanıklar yönünden kayyum atanan şirketlerin müsaderesini talep ederken, bazı sanıklar hakkında "anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak" suçundan beraat kararı verilmesini istemişti.