1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cü imam yardımcısı' Sesli'ye 15 yıl hapis cezası

Uşak'ta, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan davada sanıklar hakkında kararlar verildi.
 15 Şubat 2019 21:10
Yazdır
FETÖ'cü imam yardımcısı' Sesli'ye 15 yıl hapis cezası

Uşak'ta, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan davada sanıklar hakkında kararlar verildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasının son gününde, FETÖ'nün sözde "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu öne sürülen tekstilci iş adamı sanık Hazim Sesli'ye 15 yıl hapis cezası verildi. Yine Uşak il imamı olduğu öne sürülen Mustafa Balcı'da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın bilinen isimlerinden Uşak OSB eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım da 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

36 sanık hakkında karar verilen davanın genelinde mahkeme heyeti, 9 sanığın beraatine karar verirken, geri kalan 24 sanık hakkında da 2 yıl ile 12 yıl 6 ay arasından hapis cezası verdi.

Ayrıca, beraat eden sanıkların iş yerleri ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması kararlaştırıldı.

Davada tutuklu yargılanan 8 sanıktan 1'i serbest kalırken, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin ceza oranında devam etmesi kararlaştırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terhisine 2 gün kala FETÖ'den tutuklandı
16 Şubat 2019 15:09		 Karayollarında 696 KHK ile 10 bin taşeron işçi kapsam dışı
16 Şubat 2019 12:49
TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı
16 Şubat 2019 11:46		 Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
16 Şubat 2019 11:00
Van merkezli terör operasyonu: 17 şüpheliden 10'u tutuklandı
16 Şubat 2019 09:15		 FETÖ'cü SAT'çılara Mayıs ve haziranda gelen SMS'ler hazırlık içinmiş
16 Şubat 2019 01:20
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
16 Şubat 2019 01:18		 Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
16 Şubat 2019 00:45
HDP'li Karaaslan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı
15 Şubat 2019 23:15		 Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında yargılamya devam edildi
15 Şubat 2019 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
supporters 1
gık 1
Emoji 3
ateist 2
reynmen 1
gerçek yalnızlığı masum bulup sevmek 1
Ahuzar 1
sözlükte tek başına olmak 3
intihar etmek 4
Kan grubu 2
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam