Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu: Çok sayıda...
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
|15 Şubat 2019 21:43
|Yazdır
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Afşin ilçesinde düzenledikleri operasyonda İ.Ç. ve K.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada başkalarına ait çok sayıda çek, senet, tapu ve satış kontratı ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerden K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen İ.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
16 Şubat 2019 15:06
|Uşak'ta FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
16 Şubat 2019 14:23
|Bakanlık yasaklamıştı... İnternette tanesini 1000 TL'ye satmışlar
16 Şubat 2019 14:05
|Göreme'de yıkım yapılacak yerin sahibi: İmar Barışı için 36 bin TL ödedim
16 Şubat 2019 13:51
|'Gençlerimiz internet bağımlılığıyla karşı karşıya'
16 Şubat 2019 13:45
|Bakan Kurum: Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapıldı
16 Şubat 2019 13:41
|Başkent'te aile katliamı, önce eşini sonra kendisini öldürdü
16 Şubat 2019 13:30
|İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi
16 Şubat 2019 12:56
|Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belirlendi
16 Şubat 2019 12:54
|Uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği yapan polis yakalandı
16 Şubat 2019 12:06