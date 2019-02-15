1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu: Siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçimi vatandaşların referansıyla kazanmak istediğini belirterek, "Sırtını size dayayan, sizinle yarın bu şehri beraber kol kola yönetmek isteyen bir kardeşinizim. Tabii ki devletin kurumlarına hesap veririm ama siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum" dedi.
 15 Şubat 2019 21:57
Yazdır
İmamoğlu: Siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçimi vatandaşların referansıyla kazanmak istediğini belirterek, "Sırtını size dayayan, sizinle yarın bu şehri beraber kol kola yönetmek isteyen bir kardeşinizim. Tabii ki devletin kurumlarına hesap veririm ama siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gün boyu Beylikdüzü'nde sürdürdüğü 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını akşam da Avcılar'da devam ettirdi. Bu kapsamda İstanbul Yerel Kalkınma Platformu üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşları selamlayarak sohbet eden İmamoğlu, seçime yönelik destek istedi. Başka bir programa geçmek için ayrılmak isteyen İmamoğlu, platform üyelerini kırmayarak halayda yer aldı. Toplantıya katılan üyeler sözleri Ekrem İmamoğlu'na uyarlanan 'Lo Berde' türküsü eşliğinde halay çekti.

"Kentin en büyük sorunu bence kent yoksulluğu"

İstanbul Yerel Kalkınma Platformu üyelerine seslenen Ekrem İmamoğlu, "16 milyonluk bir kentte yaşıyoruz. Kentin en büyük sorunu bence şu anda kent yoksulluğu. Yani kentin oluşturduğu büyük bir yoksulluk. Bu yoksulluğu da inanın herkes görüyordur ama ben İstanbul'un son dönemde bütün arka sokaklarını, mahallelerini görmeye çalışan bir dostunuz, arkadaşınız olarak öyle derinlemesine görüyor, içi öyle yanan biriyim ki inanamazsınız. Bir şehir adil yönetilmez, herkese eşit bakılmazsa ancak bu kadar kötü duruma gelebilir" dedi.

"Siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum"

Kitle iletişim araçlarından ziyade vatandaşlara "Beni çevrenize siz anlatın" diyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Sizin diliniz en kıyak televizyondan daha kıyak, sizin anlatımınız en kıyak gazeteciden daha kıyak, bu kadar net. Dolayısıyla ben sizin referansınızla seçilmek istiyorum. Sırtını size dayayan, sizinle yarın kol kola bu şehri yönetirken, 16 milyona hesap veririm. Tabi ki devletin kurumlarına hesap veririm ama siyasi ağalara hesap vermem diyen birisi olmak istiyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'nin adayından geri çekilme tepkisi
16 Şubat 2019 15:16		 'Edirne'yi Fatih'e yakışanların yönetmesi lazım'
16 Şubat 2019 14:55
'Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk'
16 Şubat 2019 14:48		 'Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu'
16 Şubat 2019 14:42
İmamoğlu'ndan servisçilere tahdit sözü
16 Şubat 2019 14:35		 'Sadece bireyler, kurumlar yarışmıyor, kentler de yarışıyor'
16 Şubat 2019 14:15
'Bu benim işim, Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da da haydi haydi çözerim'
16 Şubat 2019 13:53		 Pakdemirli: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz
16 Şubat 2019 13:07
CHP'den Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası teklifi
16 Şubat 2019 12:25		 CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı
16 Şubat 2019 12:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dillendirmek 2
tahammülsüzlük 2
Ahuzar 1
yokluğunda 2
sözlükte tek başına olmak 3
tesel-ya 1
muzdarip 1
balkonsuz ev göbeksiz erkek olmaz 3
yüksek bel pantolon 3
yasin suresi 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam