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Jandarma'dan servis araçlarına sıkı denetim

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri il genelinde servislere yönelik eş zamanlı uygulama yaptı. Denetimde 189 araca 136 bin 269 TL ceza yazılırken 36 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.
 15 Şubat 2019 22:08
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Jandarma'dan servis araçlarına sıkı denetim

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri il genelinde servislere yönelik eş zamanlı uygulama yaptı. Denetimde 189 araca 136 bin 269 TL ceza yazılırken 36 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri öğrencilerimizin huzur içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak için okul servis araçları ve şoförlerini, Düzce ili genelinde faaliyet gösteren fabrikalar ile Beyköy 1. ve 2. OSB, Gümüşova OSB'de faaliyet gösteren fabrika işçilerini taşıyan personel servis araçlarını ve şoförleri ile yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları ve şoförlerin denetimi eş zamanlı olarak yapıldı. Yapılan denetimde 707 araç denetlenirken, 189 araca 136 bin 269 TL ceza yazılırken 36 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı. Örnek seviyede olan araç sahiplerine ve şoförlerine ekipler ise teşekkür etti.

Araç şoförlerine, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yolcu indirme ve bindirme kuralları ile taşımacının yükümlülükleri, güvenli ve emniyetli taşımacılık gibi konularda bilgilendirme yaptılar. Ayrıca kış mevsiminde alınması gereken tedbirler kapsamında, araçlarda kış lastiği denetimi ile araçlarda bulundurması gereken zincir, çeki halatı vb. malzemelerin kontrolü gerçekleştirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin denetimlere devam edileceği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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