1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müdürden öğretmene darp iddiasına soruşturma

Elazığ'da bir okul müdürünün kadın öğretmeni darp ettiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı. Darp edildiği iddia edilen kadın öğretmenle ilgili basın açıklaması yapıldı.
 15 Şubat 2019 22:13
Yazdır
Müdürden öğretmene darp iddiasına soruşturma

Elazığ'da bir okul müdürünün kadın öğretmeni darp ettiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı. Darp edildiği iddia edilen kadın öğretmenle ilgili basın açıklaması yapıldı.

İddiaya göre, merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Hıdır Sever Anadolu Lisesi Müdürü H.T., Beden Eğitimi Öğretmeni B.C.'ye masasındaki eşyaları fırlattı, ardından tutup duvara çarptı. Olay üzerine sinir krizi geçiren öğretmen hastaneye kaldırıldı. Hastaneden çıkan öğretmen B.C.'nin Türk Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Talat Efe ile adliyeye giderek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Olay üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula müfettiş gönderildiği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Türk Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Talat Efe ve öğretmen B.C.'nin de aralarında bulunduğu sendika üyelerinin katılımıyla öğretmenevi önünde basın açıklaması yapıldı. Sendika Başkanı Efe açıklamasında, "Bayan öğretmenimiz, sendika üyemiz B.C. okul müdürü tarafından makam odasında masanın üzerinde bulunan cisimler fırlatılarak darp ediliyor. Bazıları öğretmenin kafasına isabet ediyor. Sonra öfkesini alamayıp öğretmeni duvara çarptırıp sarsıyor. Öğretmene şiddete velilerden kurtaralım derken şimdi öğretmene şiddeti görevi yönetmek olan, okuldaki verimi ve huzuru arttırmak olması gerekirken kendi meslektaşına cebir kullanarak darp etmesi kabul edilemez olduğunu haykırmak istiyoruz. Hiçbir gerekçe bir bayana ve kendi meslektaşına hakaret ve kaba kuvvet kullanmasını açıklayamaz. Meslektaşımızın maruz kaldığı durumu şiddetle kınıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kartal'da çöken binadaki ihmaller bilirkişi raporunda
16 Şubat 2019 12:09		 MSB: Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir
11 Şubat 2019 22:25
Hastane odasında 'çiğ köfte partisine' inceleme
11 Şubat 2019 15:33		 İstanbul'da 8 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
05 Şubat 2019 19:44
Firma özür diledi, EPDK soruşturma başlattı
05 Şubat 2019 19:27		 Emniyet müdürü uyardı: İzinsiz yasak
04 Şubat 2019 07:50
Engelli erkek memura 'küpe' tutanağı
03 Şubat 2019 20:31		 Tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
03 Şubat 2019 19:33
Cinayet anını görüp müdahale etmeyen 2 polise soruşturma izni
01 Şubat 2019 11:30		 Başkent'te marketlerde gıdalar denetlendi
01 Şubat 2019 10:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tuzlu kahve 2
sözlükte tek başına olmak 3
sanal aşkların mahkemede bitmesi 4
tesel-ya 1
Göbeklitepe 13
yokluğunda 2
nostalji 2
sobalı ev 2
14 şubatta yalnız olmak 1
sevgi 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam