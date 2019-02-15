MHP Başkanı adayı Bıyık eskimeyen eski dostlar bir araya geldi
|15 Şubat 2019 22:19
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Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık eskimeyen eski dostlarla bir araya gelerek geçmişi yad etti.
31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına yoğun bir mesai anlayışı ile devam eden, Düzce 'de ayak basılmadık yer sıkılmadık el bırakmama adına ziyaretlerine devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, eski dostlarıyla bir araya geldi. Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçen arkadaşlarıyla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, düzenlenen programa katılım sağlayan arkadaşlarına teşekkür etti.
Program ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Biz aynı neslin insanlarıyız. Eskimeyen eski dostlukların temeli çocukluk ve gençlik yıllarımızda attık. Bu tarz etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
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