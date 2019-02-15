1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bazı ilaçların temininde yaşanan sıkıntı Denizli'de de baş gösterdi

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de bazı ilaç gruplarında tedarik sorunu yaşanıyor. Eczacılar yaşanan sorunun kendilerinden ya da depolardan değil ilaç firmalarından kaynaklandığını savunuyor.
 15 Şubat 2019 22:20
Yazdır
Bazı ilaçların temininde yaşanan sıkıntı Denizli'de de baş gösterdi

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de bazı ilaç gruplarında tedarik sorunu yaşanıyor. Eczacılar yaşanan sorunun kendilerinden ya da depolardan değil ilaç firmalarından kaynaklandığını savunuyor.

Denizli'de kent genelinde bazı ilaç gruplarında sıkıntı baş göstermeye başladı. Psikiyatri, tansiyon, göz damlası ve antibiyotik ilaç türlerinin bir kısmında yer alan ilaçlar kentteki eczanelerde bulunmuyor ve satışı yapılamıyor. Depolarda da bulunmayan ilaçlar nedeniyle eczacılar iş yerlerine gelen ve bu gruplarda yer alan doktor tarafından reçete edilmiş olmasına rağmen ellerinde ilaç olmadığı için hastaları geri çevirmek zorunda kalıyorlar.

Piyasada bazı ilaçların bulunmaması şikayetlerinin artması üzerine Denizli 16. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özer, ilaçlara erişimde yaklaşık 3 aydan bu yana sıkıntının kendini hissettirmeye başladığını kaydetti. Özer, "Sıkıntının euro kurunun güncellenmemesinde kaynaklandığı iddia ediliyor ilaç üreticileri tarafından. Kur şu an 2.95 TL olarak belirlenmiş durumda Sağlık Bakanlığı tarafından. Fakat malum olduğu üzere 6 TL civarında euro. İlaç üreticileri zam istiyor büyük olasılıkla fakat ülkemizin ekonomik gerçekleri ortada ve bakanlığımız bu konuda gerekli görüşmeleri yapıyor. Ancak irtibatta bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Biz eczacılar olarak ilaçları bulmak ve hastalara iletmek ile mükellefiz. İlaçların stoklandığı ile ilgili bir takım haberler çıkıyor. Bu konuda eczacılar yanlış değerlendiriliyor olabilir çünkü bir eczacı hiçbir zaman elindeki ilaca yok demez. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından da eczanelerimiz denetlenmektedir. Şu anda halihazırda Denizli'de piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili odamız WhatsApp gruplarından iletişim kurarak hastaları mağdur etmeden ilaçları temin etmeye ve bulmaya çalışıyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı: Vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz
15 Şubat 2019 14:57		 'Türkiye'de bebek ölümlerinde hızlı bir düşüş var'
14 Şubat 2019 23:46
Sağlık Bakanı'ndan ilaç zammı açıklaması
14 Şubat 2019 12:21		 Sağlık Bakanı: Kentlerde vakalara ulaşma hızımız 10 dakika
14 Şubat 2019 10:10
'Sigara bebeğin büyümesini engelliyor'
13 Şubat 2019 16:04		 Bilkent Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
13 Şubat 2019 14:49
Gripten korunmada etkili turpun 10 faydası
12 Şubat 2019 23:40		 Karaciğeri yağlandırmayın
12 Şubat 2019 19:16
Şişman çocukta lösemi riski
12 Şubat 2019 11:01		 'Horlamayı giderdiği söylenen aletlerin bilimsel yanı yok'
11 Şubat 2019 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emoji 3
zara 2
uykusuz her gece 1
sevgililer gününü yalnız geçirmek 1
tahammülsüzlük 2
yaralı-bir-öykü 1
fikret kızılok 1
günaydın sözlük 2
Kan grubu 2
çiçek 2
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam