Bozbey: Dağ bölgesinde kooperatifçiliği öne çıkaracağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Büyükorhan'da halkla buluştu. "Dağ bizim dağımız" ifadelerini kullanan Bozbey, "Dağ yöresinde tarımı ve hayvancılığı destekleyeceğiz. Kooperatifçiliği öne çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu ürünleri kooperatiflerden temin edeceğiz" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Bursa'nın adayı olan Mustafa Bozbey, Büyükorhan ilçesinde temaslarda bulundu. İlçe halkının sıcak ilgisiyle karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in Büyükorhan temaslarına, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, İYİ Parti Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Kamil Mehmet Acaroğlu, CHP Harmancık Belediye Başkan Adayı Ahmet Tufan ve ilçe örgütleri eşlik etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilçede ilk olarak Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan ve Büyükorhan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zengin'i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Mustafa Bozbey ve beraberindeki heyet, Büyükorhan Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla buluştu.

"Bozbey Büyükorhan'da pazarı gezdi"

Muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan Mustafa Bozbey, Büyükorhan pazarında da esnafla bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Pazaryerinde bulunan çay ocağında ocağın başına geçen Bozbey, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ve İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır'a çay ikram etti.

Bozbey cuma namazının ardından da mahalle meydanında halkla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Mustafa Bozbey, Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Kamil Mehmet Acaroğlu'nun adayı tanıtım toplantısına katıldı.

Aday tanıtım toplantısında Bursa'nın dört bir yanını gülümsetmek istediğini söyleyerek konuşmasına başlayan Bozbey, dağ yöresinin ulaşım, tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarına dikkat çekti. Bozbey, "Dağ yöresinin ulaşım sorunu var. 40-46 liraya Bursa'ya gidip geliyorsunuz. Ulaşım bir haktır ve ucuz, konforlu bir şekilde Bursa'ya gelip gitmeniz gerekiyor. Su da bir haktır. Bizler Uludağ'ın, Bursa'nın suyunu en pahalıya içiyoruz. Dağ bizim dağımız, Bursa'nın, Büyükorhan'ın dağı. Ama bu sorunu da çözeceğiz" dedi.

"Dağ bölgesinde tarım ve hayvancılığı destekleyeceğiz"

Tarımsal ve hayvancılık anlamında dağ yöresinin birbirinden önemli değerleri olduğunun altını çizen Bozbey, bu bölgede değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Mustafa Bozbey, "Dağ yöresinde kooperatifçiliği öne çıkaracağız, tarımı ve hayvancılığı destekleyeceğiz. Hayvancılıkla ilgili dört dağ ilçemizde kooperatifler kurarak, vatandaşlarımızı destekleyerek, hem gelirlerini artıracağız hem de Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu ürünleri buradaki kooperatiflerden temin edeceğiz. Sizi üretime teşvik edeceğiz. Üretmelisiniz ki geliriniz artsın. Köylümüz mutlaka üretecek. Ekemiyorsunuz, ektiğinizi de satamıyorsunuz" diye konuştu.

Mustafa Bozbey, "Şimdi birileri birlikte üretim diyor. Bugüne kadar birlikte bir şey yapmadılar ki, nasıl üretecekler. Bugüne kadar kimseye sormadan yaptılar her şeyi. Biz vatandaşa soracağız, muhtarlarımız ve orada oluşacak heyetin sözü olacak ve bizler uygulayıcı olacağız. Büyükorhan'ı ve Bursa'yı farklı bir yönetim anlayışıyla yöneteceğiz. O zaman göreceksiniz ki doğru projeler ortaya çıkacak. 20 yıldır biz Nilüfer'i bu şekilde yönettik ve şimdi de Büyükorhan ve Bursa'nın diğer ilçelerini Türkiye'nin örnek ve lider kenti yapmak için yola çıktık" dedi.

"Karaağız'da mücadeleye destek"

Karaağız Mahallesi'nde santral yapılmasıyla ilgili köylünün haklı mücadelesine destek verdiklerini söyleyen Bozbey, "Burada yapılan santral, çevreyle ilgili sorun oluşturacak. Çok kolay değil ama işin sonuna gelindi. İnşallah yapılmayacak. Karaağız'da topraklar korunacak, sadece Büyükorhan değil, bu sayede Bursa da korunacak" şeklinde konuştu.

Bozbey'in bu sözleri üzerine vatandaşlar da "Senden destek bekliyoruz, sana da güveniyoruz" diyerek alkışladı. Köylülere yanıt olarak Bozbey de "Size sormuş olsalardı, sizinle, bilim insanlarıyla tartışılmış olsalardı o proje orada yapılmazdı. Büyükorhan'da yaşanan sorunları Büyükorhanlılar bilir. Orada yapılması gerekenlere de yöre halkı verir. Biz sizlerin onayladığı hizmetleri hayata geçireceğiz. Buna inanın. Hedefimiz hep beraber Bursa'yı lider bir kent, örnek bir şehir yapmak. Bu yolculukta inanıyorum ki bizlere destek vereceksiniz" dedi.

İYİ Parti Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Kamil Mehmet Acaroğlu da Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile birlikte Büyükorhan'ın tüm sorunlarını birlikte çözeceklerini söyledi.