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Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında yargılamya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan'ın yargılanmasına devam edildi.
 15 Şubat 2019 22:57
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Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında yargılamya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan'ın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu üç sanıktan Gürdoğan hazır bulundu.

Darendeli ve Kartepe ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, Darendeli, Kartepe ve Gürdoğan'ın, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, "kaçma" ihtimalleri bulunmasını gerekçe göstererek de tutukluluk hallerinin devamına ilişkin karar verilmesini istedi.

Esas hakkında savunmasını yapan sanık Gürdoğan, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Duruşmaya, yarın tutuklu sanıklar Kartepe ve Darendeli ile avukatlarının savunmalarıyla devam edilecek.

Eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe, eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Ajansı
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