'Şer odaklarıyla ittifaka bu millet onay vermez'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçen yıl satın alma paritesine göre 13. sırada yer aldık. İnşallah bu seneyi 12. sırada tamamlayacağız. Hedefimiz bunu 2023'e kadar bütün engellemelere rağmen ilk 10'da tamamlamak." dedi.

Dönmez, AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaretinin ardından AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'nün seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Burada Özlü'den seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Dönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dönmez, AK Parti belediyeciliğinin önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "2 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız seçim manifestosunu açıkladı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız belediyecilikte bir ekol. O, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda biz de belediyeye bağlı bir kuruluşta yönetici olarak başlamıştık. O okuldan mezun olduk diyebiliriz. Manifestoda belirlenen 11 başlıkta güzel örnekler var. Her yerel yöneticimiz, belediye başkan adayımız kendi kentinde, şehrinde o başlıklardan muhakkak projeler ve işler üretecektir, buna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Zaten çok güzel işler yapıldı." diyen Dönmez, "Çıta çok yüksekte, biz kendimizi geçmiş dönemlerle kıyaslayacak bir parametre bulamıyoruz, kendimizle yarışıyoruz. Önemli olan burada halkın rızasını kazanmak. Biz biliyoruz ki, hakkın rızasına geçen yol, halkın rızasından geçiyor. Bütün başkan adaylarımız da aynı düşüncedeler. Önce memleket, önce millet aşkıyla yola çıktılar, Rabb'im onların yolunu açık etsin." diye konuştu.

- "Memleketi karıştırmaya çalıştılar"

Dönmez, daha sonra kentte faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüştü.

Burada konuşan Dönmez, Türkiye'nin önemli sorunları aştığını belirtti. Sorunların üstesinden gelen milletin hedefleri olduğunu kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:

"Geçen yıl satın alma paritesine göre 13. sırada yer aldık. İnşallah bu seneyi 12. sırada tamamlayacağız. Hedefimiz bunu 2023'e kadar bütün engellemelere rağmen ilk 10'da tamamlamak. Aslında biz buraya daha önce gelebilirdik, en üst gelir ülke grubundakilere baktığınızda milli geliri 12 bin doların üstünde olan ülkeler. Milli gelirimiz 10 bin dolar civarında. 2000'li yılların başında bu 3 bin dolarlar civarındaydı. Biz bir ara 12 bin doları aştık 2013'te. Sonra mayısta gezi olayları başladı, düğmeye basıldı. Memleketi karıştırmaya çalıştılar."

Dönmez, bu olayların ardından 17-25 Aralık olayları ve daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığını anımsattı.

Geçen yıl temmuz ayında da ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Dönmez, "Onun da ilk şoklarını atlattık, zamanında alınan tedbirler, Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti sayesinde ilk şok dalgasını atlatmış olduk. Öyle tahmin ediyorum, bu yıl içerisinde geçen yılın son çeyreğine göre daha iyi neticeler alacağız. İlk göstergeler de bu yönde. Belki 2020'den sonra da hedeflediğimiz tek haneli enflasyon, faiz rakamlarına ulaşmış olacağız. Türkiye eskiden, gemiye benzetecek olursak, kıyıdan kıyıdan giden, pusulası bile adeta olmayan bir gemiydi. Kaptan, sık sık limanlara uğramak zorundaydı. Kaptanı değiştiriyoruz, gemi su alıyor, tamir ettiriyoruz, mürettebat değişiyor, yolcu değişiyor. Ama son 15 yıldır, artık bu gemi uluslararası sularda yol alabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin seçim dönemine girdiğine değinen Dönmez, "AK Parti bazı illerimizde Cumhur İttifakı ile seçime gireceğini söyledi. Muhalefet partileri de bazıları açık bazıları gizli ittifak içerisine gireceklerini ifade ettiler. Açıktan olanları biliyoruz da gizli olanları bir açıklasınlar diyoruz. Hangi pazarlıklar hangi anlaşmalarla bunlar yapılmıştır? Bunları millet görüyor, söylemeseniz de biliyor. Türkiye'nin aleyhine çalışan şer odaklarıyla ittifaka bu millet onay vermez. Millet tekrar kendi birliği-beraberliği yönünde tercihini kullanacaktır, buna inancımız sonsuz." şeklinde konuştu.

- TEDAŞ'tan mobil uygulama

Dönmez, yanmayan sokak lambalarıyla alakalı olarak çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir aplikasyon geliştirdi TEDAŞ akıllı telefonlar için. Yanmayan bir direk gördüğünde fotoğrafını çekip bize göndermesi yeterli. 24 saat içerisinde bu arızaları gidermiş olacağız. Şu anda deneme ve test çalışmaları devam ediyor, mart ayı içerisinde resmi olarak bu yazılım uygulaması da geçecek, ilk etapta muhtarlarımız bunu kullanmış olacak, belki zamanla tüm vatandaşlarımıza da uygulamayı açabiliriz."

Kanatlı hayvan yetiştiricilerine müjde vermek istediğini aktaran Dönmez, geçen günlerde TOBB Ekonomi Şurasında gelen talep ve Cumhurbaşkanının talimatıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Dönmez, "İnşallah ilk tarife dönemi olan nisan ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Tarımsal sulama kapsamına, hayvancılık faaliyetlerinin tamamını, daha doğrusu tarımsal faaliyetlerin tamamını alacak yönde bir düzenleme yapmanın içerisindeyiz. Bu durumda hem büyükbaş hem küçükbaş hem de beyaz et üreticileri de bu düşük tarifeden yararlanmış olacaklar." ifadesini kullandı.

Dönmez, basına kapalı devam eden toplantıda temsilcilerin sorunlarını dinledi.