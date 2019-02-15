HDP'li Karaaslan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı
|15 Şubat 2019 23:15
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AĞRI'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da aralarında olduğu 60 kişiden 17'si tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik iki gün önce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde düzenlenen operasyonda aralarında HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da olduğu 60 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 60 kişiden 41'i bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 37 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yeliz Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 37 kişiden 17'si 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları süren 19 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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