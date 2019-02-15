1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP'li Karaaslan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı

AĞRI'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da aralarında olduğu 60 kişiden 17'si tutuklandı.
 15 Şubat 2019 23:15
Yazdır
HDP'li Karaaslan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı

AĞRI'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da aralarında olduğu 60 kişiden 17'si tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik iki gün önce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde düzenlenen operasyonda aralarında HDP Ağrı Belediye eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan'ın da olduğu 60 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 60 kişiden 41'i bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 37 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yeliz Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 37 kişiden 17'si 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları süren 19 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terhisine 2 gün kala FETÖ'den tutuklandı
16 Şubat 2019 15:09		 Karayollarında 696 KHK ile 10 bin taşeron işçi kapsam dışı
16 Şubat 2019 12:49
TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı
16 Şubat 2019 11:46		 Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
16 Şubat 2019 11:00
Van merkezli terör operasyonu: 17 şüpheliden 10'u tutuklandı
16 Şubat 2019 09:15		 FETÖ'cü SAT'çılara Mayıs ve haziranda gelen SMS'ler hazırlık içinmiş
16 Şubat 2019 01:20
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
16 Şubat 2019 01:18		 Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
16 Şubat 2019 00:45
Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında yargılamya devam edildi
15 Şubat 2019 22:57		 Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 18 kişi serbest bırakıldı
15 Şubat 2019 22:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reynmen 1
diyet yapana kurulacak cümle 3
muzdarip 1
ayna grubunu kör sanmak 4
Kan grubu 2
çocuğuna çamaşır suyu enjekte eden anne 2
karı koca kavgası 9
gık 1
sevgililer gününe yokmuş gibi davranmak 4
Diploma türüne göre askerlik 3
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam