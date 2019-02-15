1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu, Sokak Ekonomisi Çalıştayı'na katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Simit satan da 754 lira yatıracak, milyar dolarlık ihaleler alan da, dolarla geçimini sağlayan kişi de 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak.
 15 Şubat 2019 23:24
Yazdır
Kılıçdaroğlu, Sokak Ekonomisi Çalıştayı'na katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Simit satan da 754 lira yatıracak, milyar dolarlık ihaleler alan da, dolarla geçimini sağlayan kişi de 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak. Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90'ının sosyal güvencesi yok. Türkiye sosyal bir devlet değil aslında. Unuttuğumuz temel kavram sosyal devlet kavramıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emek Büroları tarafından düzenlenen "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"na katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Karnımız çok acıktığında bir yerde midye, çiğ köfte alıp yiyebiliyoruz ama bu insanlar nasıl geçiniyor, hayata nasıl tutunuyor asıl düşünmediğimiz konu bu. Bu insanların sorunları var. Bu insanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Bunların tamamını aslında görüyoruz ama o perdenin arkasında neler oluyor, onların günlük yaşamlarında neler oluyor onları bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu toplantıyı yaparak görünmüyoruz denilen kesimi görünür kılmak istedik"

"Hepimizin görevi, özellikle siyasetçilerin görevi bizim göremediğimizi söylediğimiz bu kesime biraz daha yakından bakmaktır" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu kesimin sorunlarıyla ilgilenmektir. Akşam arkadaşlar bana bir not gönderdiler. Sokak ekonomisi diyoruz, hocalarımız ciddi ciddi araştırmalar yapmışlar. Bütün dünyada bu konu gündemdedir şu veya bu şekilde ama çok popüler değildir. Bunu arka planda tartışmaya özen gösteririz. Ama bunu görünür kılmak unvanında halk sözcüğü olan bir parti için zorunluydu. Bugün biz bu toplantıyı yaparak görünmüyoruz denilen kesimi görünür kılmak istedik" açıklamasında bulundu.

Sokak çalışanları ve aktörleri ile hortumcu piyasa ekonomisi ve aktörleri konusunda oturup bir çalışma yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, 13 madde halinde siyah ve beyaz olarak bu iki kesim arasındaki farkı saydı.

"Türkiye sosyal bir devlet değil aslında"

Herkesin emekli olma hakkı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ama emekli olmak için gidip Sosyal Güvenlik Kurumuna prim yatırılması lazım. En az rakamı söylüyorum, SGK'ya sokak ekonomisinin aktörleri emekli olmak istiyorlarsa her ay en az 754 lira prim yatırmak zorundadırlar. 754 lira sokakta para kazanan birisi için çok büyük bir para. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri de emekli olmak için en az 754 lira para yatırmak zorunda. Burada adalet kavramı var mı? Sosyal adalet kavramı var mı? Simit satan da 754 lira yatıracak, milyar dolarlık ihaleler alan da, dolarla geçimini sağlayan kişi de 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak. Şu gerçeği hepimizin bilmesi lazım. Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90'ının sosyal güvencesi yok. Tablo şudur; Türkiye sosyal bir devlet değil aslında. Unuttuğumuz temel kavram sosyal devlet kavramıdır. Gelirler arasında o kadar büyük uçurum var ki."

Tavşandan dilek çektirdi

Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde ise dilek çeken tavşanın yanına giderek, dilek çektirdi. Kılıçdaroğlu, tavşanın çektiği "Acele etme yürü ağır ağır, bu tavşan senin bahtını açar. İnan ki martın sonu bahar" dileğini okudu.

Çiğ köfte, pilav, simit, midye, tulumba gibi sokak yiyecekleri satan satıcılarla da selamlaşan Kılıçdaroğlu, gözleme yapan kadınlarla sohbet ederek gözleme pişirdi.

"Doğrudan üretici satıyor"

Mezitli kadın üreticilerin yerel ürünlerini inceleyen Kılıçdaroğlu, üreticilerle sohbet etti. Bir basın mensubunun 'Tanzim satış var galiba' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Daha güzeli var. Doğrudan üretici satıyor. Fiyatlar her zamanki gibi değişen bir şey yok. Burası daha uygun" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Sokakların Rengi" fotoğraf sergisini de gezdi. Programın başında kısa sokak tiyatrosu, sokak kemancısı dinletisi ve Abdallar ekibi tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'nin adayından geri çekilme tepkisi
16 Şubat 2019 15:16		 'Edirne'yi Fatih'e yakışanların yönetmesi lazım'
16 Şubat 2019 14:55
'Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk'
16 Şubat 2019 14:48		 'Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu'
16 Şubat 2019 14:42
İmamoğlu'ndan servisçilere tahdit sözü
16 Şubat 2019 14:35		 'Sadece bireyler, kurumlar yarışmıyor, kentler de yarışıyor'
16 Şubat 2019 14:15
'Bu benim işim, Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da da haydi haydi çözerim'
16 Şubat 2019 13:53		 Pakdemirli: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz
16 Şubat 2019 13:07
CHP'den Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası teklifi
16 Şubat 2019 12:25		 CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı
16 Şubat 2019 12:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
intihar etmek 4
yaralı-bir-öykü 1
sözlükte tek başına olmak 3
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 6
ayna grubunu kör sanmak 4
sad but true 2
çiçek 2
Ne kadar çok şeyi bilmediğini bilmeyen insanlar 2
Sevmek 1
yasin suresi 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam