1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'nin YPG/PKK'ya destek bahanesi kalmadı

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat nehrinin doğusundaki DEAŞ bölgelerinin tümünü işgal etti. Böylelikle ABD'nin YPG/PKK'yı destekleme gerekçesi de ortadan kalkmış oldu.
 15 Şubat 2019 23:37
Yazdır
ABD'nin YPG/PKK'ya destek bahanesi kalmadı

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat nehrinin doğusundaki DEAŞ bölgelerinin tümünü işgal etti. Böylelikle ABD'nin YPG/PKK'yı destekleme gerekçesi de ortadan kalkmış oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla akşam saatlerinde anlaşmaya vardı.

Belde merkezinin dışında kalan bahçeler ve kamp alanlarında sıkışan yaklaşık 500 DEAŞ'lı teslim olmayı kabul etti. DEAŞ'lıların ilerleyen saatlerde silahlarını bırakarak bulundukları yerden çıkarılmaları bekleniyor.

Diğer taraftan, gündüz saatlerinde Bagoz beldesinden kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin çıkışı sürdü.

Bu gelişmeyle Fırat nehrinin doğusunda Irak sınırıyla arada yer alan bölgenin neredeyse tamamı terör örgütü YPG/PKK işgaline girdi. Fırat'ın doğusunda, yalnızca Kamışlı ilçe merkezinde bir havaalanı ve askeri tugay ile Haseke il merkezinde Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugay rejimin kontrolünde bulunuyor.

Böylelikle, 2014 yılında DEAŞ karşıtı koalisyon çatısı altında Suriye iç savaşına müdahil olan ABD'nin, Suriye'de bulunma ve YPG/PKK'lı teröristlere destek vermek için bahanesi kalmadı.

ABD'nin DEAŞ ile mücadele sonrası YPG/PKK'ya sağladığı silahları ne zaman toplamaya başlayacağı merak ediliyor. Washington yönetimi Türkiye'ye bu konuda verdiği sözü yinelemişti.

DEAŞ'lıların Suriye'de varlık gösterdiği tek alan olan çöl bölgesi ise Beşşar Esed rejiminin kuşatmasında bulunuyor.

ABD yönetiminde ve güvenlik bürokrasisinde Suriye'den çekilmeye muhalefet eden bazı yetkililerin "DEAŞ ile mücadeleyi çeşitli şekillerde sürdürme"yi savunduğu biliniyor.

- Hakimiyet durumu

Fırat nehrinin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'nin adayından geri çekilme tepkisi
16 Şubat 2019 15:16		 'Edirne'yi Fatih'e yakışanların yönetmesi lazım'
16 Şubat 2019 14:55
'Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk'
16 Şubat 2019 14:48		 'Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu'
16 Şubat 2019 14:42
İmamoğlu'ndan servisçilere tahdit sözü
16 Şubat 2019 14:35		 'Sadece bireyler, kurumlar yarışmıyor, kentler de yarışıyor'
16 Şubat 2019 14:15
'Bu benim işim, Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da da haydi haydi çözerim'
16 Şubat 2019 13:53		 Pakdemirli: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz
16 Şubat 2019 13:07
CHP'den Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası teklifi
16 Şubat 2019 12:25		 CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı
16 Şubat 2019 12:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
intihar etmek 4
yaralı-bir-öykü 1
sözlükte tek başına olmak 3
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 6
ayna grubunu kör sanmak 4
sad but true 2
çiçek 2
Ne kadar çok şeyi bilmediğini bilmeyen insanlar 2
Sevmek 1
yasin suresi 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam