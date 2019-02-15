Eski muhtarı öldüren sanık, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
|15 Şubat 2019 23:58
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Kastamonu'da eski muhtarı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklu yargılanan İlhami Yılmaz (49) ile avukatı katıldı.
Duruşmada savunma yapan İlhami Yılmaz, "Üstüme çok geldi. Taşla saldırdı. Ben de o an ateş ettim. Ne yaptığımın farkında değildim" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yılmaz'ı 'kasten adam öldürme' suçundan haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Olayın geçmişi
Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında iftar saati merkeze bağlı Ömerli köyünde İlhami Yılmaz ile traktör römorku satmaya çalıştığı eski muhtar Hüsnü Doğan (53) arasında para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkmış, tartışmada Yılmaz tabancayla Doğan'ı vurarak öldürmüştü. Olay sonrası Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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