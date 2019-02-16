1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van'ın Çaldıran ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK/KCK'ya yönelik 3 gün devam eden operasyonları sonucunda 57 şüpheli gözaltına alındı.
 16 Şubat 2019 00:45
Yazdır
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van'ın Çaldıran ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK/KCK'ya yönelik 3 gün devam eden operasyonları sonucunda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise, "Bu çalışmalar kapsamında;13-14-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümü bahane ederek mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; toplam 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında; 2 adet kurusıkı tabanca, havai fişek, maskeler, eldivenler, başörtüler, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terhisine 2 gün kala FETÖ'den tutuklandı
16 Şubat 2019 15:09		 Karayollarında 696 KHK ile 10 bin taşeron işçi kapsam dışı
16 Şubat 2019 12:49
TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı
16 Şubat 2019 11:46		 Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
16 Şubat 2019 11:00
Van merkezli terör operasyonu: 17 şüpheliden 10'u tutuklandı
16 Şubat 2019 09:15		 FETÖ'cü SAT'çılara Mayıs ve haziranda gelen SMS'ler hazırlık içinmiş
16 Şubat 2019 01:20
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
16 Şubat 2019 01:18		 HDP'li Karaaslan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı
15 Şubat 2019 23:15
Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında yargılamya devam edildi
15 Şubat 2019 22:57		 Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 18 kişi serbest bırakıldı
15 Şubat 2019 22:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumartesi günü çalışmak zorunda kalanlar 1
zara 2
yüksek bel pantolon 3
parfüm merakı 1
uykusuz her gece 1
baba 5
sevgililer gününe yokmuş gibi davranmak 4
dillendirmek 2
sözlükte hareketlilik 1
yasin suresi 1
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam