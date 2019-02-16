Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 23/5/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendinde yer alan "temsilcilerinden" ibaresi "ya da şirketleri temsilen" olarak değiştirilmiştir.

"d) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "şirketi temsilen şirketin valiliğe bildirmiş olduğu" ibaresi "şirket ya da şirketleri temsilen valiliğe bildirilmiş" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.