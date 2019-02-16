Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 - (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2019 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için 17,153 2001 2. dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 16,775 2001 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için 15,081 2001 4. dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 14,480 2001 5. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 13,887 2001 6. dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için 13,194 2001 7. dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için 12,535 2001 8. dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için 11,812 2001 9. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 11,278 2002 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 10,333 2002 2. dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 8,387 2002 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için 8,075 2002 4. dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 7,605 2002 5. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,383 2003 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,755 2003 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,659 2004 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,220 2004 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,997 2005 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,783 2005 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,405 2006 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,277 2006 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,057 2007 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,839 2007 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,682 2008 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,556 2008 2. dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için 4,273 2008 3. dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,052 2009 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,929 2009 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,737 2010 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,615 2010 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,485 2011 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,271 2011 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,139 2012 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için 2,936 2012 2. dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,946 2012 3. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,940 2013 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,816 2013 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,809 2014 1. dönemi (1 Ocak - 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için 1,702 2015 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,650 2015 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,622 2016 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,472 2016 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,461 2017 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,360 2017 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,361 2018 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,204 2018 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,186 2019 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 - (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,809) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 - (1) 16/8/2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.