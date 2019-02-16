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S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P) Türkiye'nin kredi notunu sabit tuttu.
 16 Şubat 2019 01:24
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S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin "B " olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünü değiştirmedi.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye sermaye girişinin azaldığı ve ödemeler dengesi gücünün azaldığına işaret edildi.

S&P'nin derecelendirme raporunda, düşen faiz oranlarının tahminlerin üzerinde çıkması, enflasyonun yükselmesi ve sıkı bir finansal duruma geçilmesi halinde Türkiye'nin notunun düşürülebileceği belirtildi.
DHA
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