Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı-Haritalı
|16 Şubat 2019 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Aydın, Muğla, Mersin, Hatay, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars, Ardahan ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu, Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehit polis Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2019 15:13
|Kübra öğretmenin annesi: O bir melekti
16 Şubat 2019 15:03
|'Ozan Arif' son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2019 14:47
|Okumayı öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberledi
16 Şubat 2019 14:05
|Sağlık Bakanı'ndan fenalaşan yolcuya müdahale
16 Şubat 2019 12:50
|Balıkesir'de ilk 'tanzim satış noktası' açıldı
16 Şubat 2019 11:44
|TRT'nin acı kaybı! Kansere yenik düştü!
16 Şubat 2019 10:14
|Türk uzmanlarından saç ekiminde çığır açan buluş
16 Şubat 2019 09:55
|Kara yollarında durum
16 Şubat 2019 09:40
|'Marmara'da 10 yıl içinde 7'den büyük deprem olabilir'
16 Şubat 2019 08:05