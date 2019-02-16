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İDO'da bazı seferler iptal

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak
 16 Şubat 2019 07:15
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İDO'da bazı seferler iptal

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,

Saat 09.30-12.25 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50-09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
Anadolu Ajansı
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