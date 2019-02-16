İş adamına tuzak kurup, şantaj yaptılar
|16 Şubat 2019 07:10
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Kayseri'de ticaretle uğraşan O.A. isimli iş adamı, A.K. adlı kadınla ilişkiye girerken, gizlice çekilen uygunsuz görüntüleriyle kendisine şantaj yapıldığını iddia ederek, polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, seri numaraları alınmış paraları O.A.'ya verip, operasyon hazırlığı yaptı.
SERİ BASKINLA YAKALANDILAR
DHA'da yer alan habere göre O.A., tehdit ve şantajla kendisine senet imzalattığını ileri sürdüğü kişilerle buluştuğu sırada polis baskın yaptı. O.K.'nin ilişkiye girdiği A.K. (30) ile M.D. (38),S.D. (35) ve H.Y. (34),seri numaraları alınmış paralarla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişinin incelenen bilgisayar ve hafıza kartlarında, O.A.'ya ait uygunsuz görüntüler bulundu.
OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ ARANIYOR
'Tehdit', 'yağma', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişisel verilerin izinsiz olarak ele geçirilmesi' suçlarından 2'si kadın 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili M.K.'nin (41) ise arandığı belirtildi.
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