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Doğu Türkistan 'göz' altında

Milyonları işkence kamplarına kapatan, toplumun kanaat önderlerini demir parmaklıklar ardında tutan Pekin, sistematik zulümde sınır tanımıyor. Doğu Türkistan'ı açık hava hapishanesi haline getiren 'büyük biraderin' şimdi de Uygurları yüz tanıma teknolojisiyle fişlemeye başladığı ortaya çıktı
 16 Şubat 2019 07:20
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Doğu Türkistan 'göz' altında

Çin'in hazırladığı casus yazılım, Türk ve Müslüman olan kişileri yüz tanıma veri tabanına ekliyor. Aynı zamanda Uygur Türklerinin konumlarını tespit edebilmek için GPS'i kullanıyor.

İngiliz yazar George Orwell'in 1949 yılında yayımlanan ve kısa sürede kült olan 1984 romanınında olduğu gibi, Uygur Türkleri aralıksız olarak izleniyor. Hollandalı bir internet güvenlik araştırmacısının ZDNet'e verdiği demeçle ortaya çıkan yeni durum, Çin'in Uygur Türklerini baskı altına almak için neler yaptığını gözler önüne seriyor. Buna göre, Pekin yönetimi Uygur Müslüman nüfusunu izlemek için yüz tanıma teknolojilerini dahi kullanıyor.

VERİLER SİNCAN'DAN

Verilerin Çin'de yaşayan müslüman Uygur Türkleri'ne ait olduğuna işaret eden en önemli emare coğrafi konum verilerinin Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Xinjiang (Şincan) bölgesine ait olması.

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