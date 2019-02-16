Çocukluk çaığı kanserinde şifre çözüldü tedavi umudu arttı

Çocuk Onkolojisi Uzmanı Dr. Asım Yörük, çocukluk kanserlerindeki iyileşme oranlarını daha da ileriye götürmek amacıyla umut verici çalışmalar yapıldığını söyledi. Yörük, "50 yıl önce çocukluk çağı kanserlerindeki iyileşme oranları yüzde 25'in altında iken bu oran son 50 yılda belirgin olarak arttı ve günümüzde 5-yıllık yaşam oranlarının yüzde 80'lere çıktı" dedi. İstatistiklere göre, löseminin çocuklarda en sık görülen kanserlerin başında geldiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Yörük "Türkiye'de de çocuklarda en sık lösemiler görülüyor" diye konuştu. Son yıllarda tıp teknolojisinde yaşanın gelişmelerin çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavisindeki başarının artmasını sağladığının altını çizen Dr. Asım Yörük, "Hedefe yönelik tedaviler, moleküler düzeyde yürütülen laboratuvar çalışmaları ve görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler tedavi başarısını etkileyen faktörler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

İmmünoterapiyi hedefe yönelik tedaviler, onkolitik virüs tedavileri son dönemde geliştirilen umut verici tedaviler olarak tanımlayan Uzm. Dr. Yörük şöyle devam etti: İnsan vücudunun bağışıklık sistemi kanser hücrelerini yabancı hücre olarak algılıyor. Bu nedenle doğal bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılan immünoterapi, kanser tedavisinin geleceği için en çok umut veren yöntem olarak gösteriliyor. Çocukluk çağı kanserleri açısından da klasik kemoterapi ve radyoterapinin yerine immünoterapi ve kişiselleştirilmiş hedefe yönelik tedavilerin çocukluk çağı kanserlerinin iyileşmesi açısından da başarılı sonuçları oluyor.