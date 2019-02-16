1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İncirlik kapatılsın!

Suriye, PKK/PYD ve FETÖ konusunda oyalama taktiği güden ABD'ye öfke büyüyor. Türk halkı teröre karşı Türkiye'nin yer almayan ABD'ye İncirlik Üssü'nün kapatılmasını istiyor. İncirlik 1951'den beri Türkiye karşıtı projelerin planlandığı yer oldu. 15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişimi buradan yönetildi. Terör örgütü PKK/PYD'ye binlerce TIR silah da buradan gitti
 16 Şubat 2019 08:15
Yazdır
İncirlik kapatılsın!

Türkiye ile ABD ilişkileri bir kez daha tarihi bir sınamadan geçiyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını temizleyip 4 milyon Suriyeliyi eve döndürme planları yaparken ABD, konumunu net bir şekilde ortaya koymadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Suriye'den çekileceğiz' açıklamasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen somut bir adım atılmadı.

ABD NABIZ YOKLADI

Açıklamanın tam aksine bölgeye yeni silah ve asker sevkiyatı yapıldığı gibi ABD'nin, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında olduğu ülkelerle 'Türkiyesiz' çözüm arayışı dikkat çekmeye başladı. Türkiye'nin 'güvenli bölge' kurmayı planladığı Fırat'ın doğusunda, Türkiye'yi bypass ederek diğer koalisyon ülkeleri ile 'gözlem gücü' kurma konusunu masaya getirdi. Bu girişimi kamuoyu ile paylaşan ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, önceki gün Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda da nabız yokladığı öğrenildi.

KAMUOYU TEPKİLİ

Bir yandan Suriye'den çekileceğini açıklayan diğer yandan da bölgeye yerleşip terör örgütlerine destek vermeye devam eden ABD'ye karşı Türk kamuoyunda öfke giderek büyüyor. Türk halkının büyük çoğunluğu Suriye, terör örgütü PKK ve FETÖ konusunda Türkiye'nin yanında yer almayan ABD'ye karşı adımlar atılmasını ve ilk olarak da İncirlik Üssü'nün kapatılmasını istiyor. İncirlik inşaasına başlandığı 1951'den beri Türkiye karşıtı projelerin planlandığı yer oldu. 15 Temmuz'deki FETÖ'cü darbe girişimi buradan yönetildiği gibi, terör örgütü PKK/PYD'ye binlerce TIR silah da buradan gitti.

ANKETLER 'KAPATILSIN' DİYOR

Yeni Şafak 2017 yılında elektronik ortamda 45 bin kişinin katıldığı dev bir anket düzenlemişti. "Sizce Adana'daki İncirlik Üssü ABD'nin kullanımına kapatılmalı mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 97'si 'EVET' cevabını vermişti. 45 binlik dev ankette vatandaşların ezici çoğunluğu, İncirlik'in ABD kullanımına kapatılmasını istemişti. Üssün devamından yana olanların oranı yalnızca yüzde 3'te kalmıştı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Edirne'yi Fatih'e yakışanların yönetmesi lazım'
16 Şubat 2019 14:55		 'Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk'
16 Şubat 2019 14:48
'Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu'
16 Şubat 2019 14:42		 İmamoğlu'ndan servisçilere tahdit sözü
16 Şubat 2019 14:35
'Sadece bireyler, kurumlar yarışmıyor, kentler de yarışıyor'
16 Şubat 2019 14:15		 'Bu benim işim, Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da da haydi haydi çözerim'
16 Şubat 2019 13:53
Pakdemirli: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz
16 Şubat 2019 13:07		 CHP'den Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası teklifi
16 Şubat 2019 12:25
CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı
16 Şubat 2019 12:12		 Anadolu Yakası'nın en değerli alanına 'şehir hastanesi' geliyor
16 Şubat 2019 11:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına kalmak 3
sevgililer gününü yalnız geçirmek 1
diyet yapana kurulacak cümle 3
sözlük için sen de günde en az iki konu aç kampanyası 2
Kan grubu 2
dillendirmek 3
yüksek bel pantolon 3
yokluğunda 2
uykusuz her gece 1
tahammülsüzlük 2
SON İLANLAR
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam