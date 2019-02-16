Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|16 Şubat 2019 07:40
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şehit polis Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2019 15:13
|Kübra öğretmenin annesi: O bir melekti
16 Şubat 2019 15:03
|'Ozan Arif' son yolculuğuna uğurlandı
16 Şubat 2019 14:47
|Okumayı öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberledi
16 Şubat 2019 14:05
|Sağlık Bakanı'ndan fenalaşan yolcuya müdahale
16 Şubat 2019 12:50
|Balıkesir'de ilk 'tanzim satış noktası' açıldı
16 Şubat 2019 11:44
|TRT'nin acı kaybı! Kansere yenik düştü!
16 Şubat 2019 10:14
|Türk uzmanlarından saç ekiminde çığır açan buluş
16 Şubat 2019 09:55
|Kara yollarında durum
16 Şubat 2019 09:40
|'Marmara'da 10 yıl içinde 7'den büyük deprem olabilir'
16 Şubat 2019 08:05