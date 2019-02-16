1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Dönmez'den hayvan üreticilerine müjde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni bir düzenleme içerisinde olduklarını belirterek, "Hem büyükbaş, hem küçükbaş, hem de kanatlı beyaz et üreticileri de bu düşük tarifeden yararlanmış olacaklar" dedi
 16 Şubat 2019 08:10
Yazdır
Bakan Dönmez'den hayvan üreticilerine müjde

İstanbul'dan sonra tüm ilçe ve beldeleri ile birlikte doğalgaz kullanan ikinci ilin Düzce olduğuna işaret eden Bakan Fatih Dönmez, "Düzce İstanbul'dan sonra tüm ilçeleri ile birlikte doğalgaz kullanan ikinci ilimiz. Bu açıdan bir de tabi şöyle bir durum var. Aslında doğalgaz ürettiğimiz bir şehrimiz. Biliyorsunuz Akçakoca'da yıllar önce bir keşif söz konusu oldu ve oradan doğalgaz üretimi yaptık. Tabii o kaynak sınırsız değil zamanla azalıyor ve bitmek üzere. Tabii yine Karadeniz'de inşallah hangi ilimize nasip olacak bilmiyorum ama aramalarınız devam ediyor buldukça da zaten size ilan edeceğiz. Düzce'nin sadece yer üstü zenginlikleri değil yeraltı zenginlikleri açısından da önemli bir yeri var" diye konuştu.

"'Bu gemi su alsın gerekirse ben de yok olayım' pahasına ihanet içerisinde olan kişileri, örgütleri, grupları biliyoruz"

Bakan Dönmez, 2020'den sonra da ekonomide hedeflenen rakamlara ulaşacaklarını söyledi. Bakan Dönmez Türkiye'yi bir gemiye benzeterek "Türkiye'nin eski dönemini bir gemiye benzetecek olursak, kıyıdan kıyıdan giden pusulası bile olmayan bir gemiydi. Kaptan sık sık limanlara uğramak zorundaydı ve kaptanı değiştiriyorduk. Gemi su alıyor gemi tamir ettiriyoruz, mürettebat değişiyor, yolcu değişiyordu. Ama son 15 yılda Türkiye de uluslararası sularda yol alabiliyor. Açık denizlere açılabiliyor. Tabii açık denizlerde zaman zaman havalar da bozuk gidebilir, fırtınalı olabilir, dalgalar olabilir, yolcuların bir kısmının başı dönebilir, midesi de bulanabilir ama bu kaptana biz güveniyoruz. Geçmişte çok daha kötü hava koşullarında sağ salim bizi limana ulaştırdı. Kaptana güveniyoruz, mürettebatı güvenilir. Yolculara da biraz sabretmek düşüyor. Yalnız alt katta yolculuk edenlere dikkat. Çünkü 'bu gemi su alsın gerekirse ben de yok olayım' pahasına ihanet içerisinde olan kişileri, örgütleri, grupları biliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin aleyhine çalışan şer odaklarına bu millet onay vermez"

Bakan Fatih Dönmez, bazılarının gizli ittifak içinde olduğunu belirterek, "31 Mart'ta seçimlere gireceğiz. Partilerin doğal hakkıdır birbirleriyle ittifak yapabilir. Nitekim ilk kez 24 Haziran'daki seçimler öncesinde de bunu yaşadık AK Parti bazı illerimizde Cumhur İttifakı ile birlikte gireceğini söyledi. Muhalefet partileri de bazıları açık bazıları gizli ittifaklar içerisine gireceklerini ifade ettiler. Şimdi açıktan olanları biliyoruz, gizli olanları bir açıklasınlar diyoruz. Hangi pazarlıklar hangi anlaşmalarla bunlar yapılmıştır bunları millet görüyor söylemezseniz de biliyor. Türkiye'nin aleyhine çalışan şer odaklarına bu millet onay vermez. Ben bir kez daha vatandaşımızdan sadece yerel sorunları düşünerek değil, ülkenin 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu da dikkate alarak ulusal vizyonumuza uyumlu çalışacak yerel kalkınma hamlesini tamamlayacak yerel yöneticileri tercih etmesini ve ona göre değerlendirme yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Hayvan üreticilerine önemli destek

Bakan Dönmez, hayvan üreticilerine de bir müjde verdi. Dönmez, "Kanatlı hayvan yetiştirenlere bir müjde vermek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde TOBB Ekonomi Şurasında sektörden bir talep gelmişti. Cumhurbaşkanımız da bu konu ile ilgili 'çalışın' dedi. Çalışmalarımızı da büyük oranda tamamladık. İnşallah ilk tarife dönemi olan Nisan ayında yetiştirmeye çalışıyoruz. O da şu; tarımsal sulama kapsamına hayvancılık faaliyetlerinin tamamını daha doğrusu tarımsal faaliyetlerin tamamını alacak yönünde bir düzenleme içerisindeyiz. Bu durumda hem büyükbaş, hem küçükbaş, hem de kanatlı beyaz et üreticileri de bu düşük tarifeden yararlanmış olacaklar. Şu anda sadece tarımsal sulama faaliyetlerinde çiftçilerimiz bundan yararlanıyordu. Burada kapsamı genişletilmiş suretiyle bu sektörde çalışan işletmelere de destek vermiş olacağız" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez daha sonra basına kapalı olarak STK temsilcileri ve muhtarlarla yemek yedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Spekülatöre bir darbe daha geliyor
16 Şubat 2019 09:00		 KDV iadesinde yeni dönem başladı
16 Şubat 2019 08:45
Kredi musluğu açıldı
16 Şubat 2019 08:30		 Tüketim ve üretim sert düştü işsizlik fırladı
16 Şubat 2019 07:35
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
16 Şubat 2019 01:24		 Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
16 Şubat 2019 01:16
THY ortaklığında kurulan Air Albania çok yakında göklerde olacak
16 Şubat 2019 00:47		 Bozbey: Dağ bölgesinde kooperatifçiliği öne çıkaracağız
15 Şubat 2019 22:41
Çavuşoğlu: Bizim yaptığımız tüketiciyi ve çiftçiyi korumak
15 Şubat 2019 20:00		 Bakan Dönmez: 3 farklı borlu gübre geliştirdik
15 Şubat 2019 18:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kredi musluğu açıldı
'Meslek kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirebiliriz'
Antalya'ya giderseniz şehir merkezine mutlaka uğrayın
Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmayacağız
Tez yazım sektörü patladı: Doktora 20 bin TL
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi
İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaralı-bir-öykü 1
Biz de seni bekliyorduk. 1
sevgi 1
çocuğuna çamaşır suyu enjekte eden anne 2
uykusuz her gece 1
hoşgörü 1
sözlükte tek başına olmak 3
tesel-ya 1
Ahuzar 1
dillendirmek 3
SON İLANLAR
Karaman Ticaret Borsası Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel İnş Engelli İşçi Alacak
Aydın Çipas 5 İşçi Alacak
Burdur Bucak Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Iğdır Halfeli Belediyesi 11 İşçi Alacak
Bursa Burbak 3 İşçi Alacak
Artvin Arhavi SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam