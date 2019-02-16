Kredi musluğu açıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın attığı likidite adımlarının etkisi bankacılık sektöründe kendisini göstermeye başladı. Bir süredir kredide frene basan bankacılık sektörü, reel sektöre ve vatandaşa yeniden kredi musluklarını açtı. Bu kez sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da topa girdi. Kredi hacmindeki yükseliş verilere de yansıyor.

ÖZELLER DE HAREKETE GEÇTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı rakamlara göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi şubatta 5 günde 15 milyar TL arttı. 14 bankanın katıldığı KOBİ Değer Kredisi'nde de 1 ayda kullanım 22 milyarı buldu. 10 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla açıklanan KOBİ Değer Kredisi'nin büyüklüğünün 20 milyar TL olacağı belirtiliyordu. Ancak 1 ayda kamu bankalarından 13 milyar TL, özel bankalardan ise 9 milyar TL kredi kullandırıldı. Kredi kullanan KOBİ sayısı da 70 bine yaklaştı. 14 bankanın katılığı paketle yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli işletmelere finansman imkanı sağlanıyor. İmalat ve ihracat sektöründeki şirketlere azami 1 milyon TL,hizmet sektöründeki şirketlere de azami 500 bin TL destek veriliyor. 6 ay ödemesiz kredi için yüzde 1.54 faiz oranı uygulanıyor. Yıllık faiz ise yüzde 18.5'e geliyor.

KREDİ ALIP MEVDUATA YATIRMAK YOK

Bankalar KOBİ Değer Kredisi'nde yeni bir uygulamaya daha gitti. Bu uygulamayla, geçmişte reel sektörün düşük faizli krediyi alıp yüksek faiz veren bankaya mevduata yatırması veya döviz almasının da önü bir nevi tıkanmış oldu. KOBİ Değer Kredisi almaya hak kazanan işletmelere o andaki ihtiyaçlarına göre para aktarılıyor. Kredinin kalan bölümü bankada tutuluyor. İhtiyacı oldukça işletme bankadan parayı çekip kullanıyor. Böylece hem banka o parayı mevduat olarak işletip düşük faizli kredinin maliyetini azaltıyor, hem de işletmelerin krediyi alıp başka yere yatırmaları önleniyor.

KREDİDE DÜŞÜŞ ŞUBATTA BİTTİ

Bankaların kredi musluklarını açmaya başladığı BDDK'nın rakamlarında açıkça görülüyor. Geçen yılın son aylarında frene basan sektörün kredi hacmi şubat ayından bu yana yukarı ivmelenmeye başladı. 5 Şubat'ta 2 trilyon 371 milyar TL olan toplam kredi hacmi 5 günde 15 milyar artarak 2 trilyon 386 milyar TL'ye çıktı