Spekülatöre bir darbe daha geliyor

Hükümetin vatandaşın sofrasına ucuz sebze- meyve götürmek için başlattığı tanzim satış uygulamasıyla köşeye sıkışan aracılara, bir darbe de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden geliyor. Türkiye genelinde çiftçinin elindeki ürünleri almak için şirket kuracak olan birlik, bu ürünleri Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da pazarlayacak. Bu konuda ilk adımı Bursa'nın İnegöl ilçesinde atacaklarını söyleyen Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, çiftçilerin ürünlerini alıp pazarlayacaklarını, bu yolla piyasada gıda üzerinden yürütülen spekülasyonlara son vereceklerini açıkladı. Külcü, "Bu çok büyük bir proje. 7 aydır üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede 'Bugün patlıcan 15 lira, yarın 7 lira' olmayacak. Her şeyin bir standardı olacak" dedi.

ÇİFTÇİ ORTAK OLACAK

Yeni sistemle, çiftçilerin en çok yakındıkları pazarlama sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Külcü, çiftçilerin 'ürünümüzü satamıyoruz' diye bir derdinin kalmayacağını anlattı. Başkan Külcü, şöyle devam etti: "Bu proje yıllara yayılacak. Buradaki ürünleri yurtdışına ve bütün Türkiye'ye, turizm bölgelerindeki otellere pazarlayacağız. Bu işi profesyonelce yapacağız." Selahattin Külcü, şirketin yüzde 75'inin çiftçinin, 25'inin ise belediyenin olacağını aktardı. İsteyen çiftçinin bu yüzde 75'ten pay alabileceğini söyleyen Külcü, "Pay almak istememeyen de buradan faydalanacak. Bu proje Türkiye'de bir ilk olacak" değerlendirmesini yaptı.

YAVRU VATAN'DA ÜRETİM GÜNDEMDE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tarımsal alanda işbirliği yaptıklarını söyleyen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Önümüzdeki yıldan itibaren KKTC'de sulu tarıma geçilecek. İklim ve toprak yapısı sayesinde orada yılda iki ürün almak mümkün. İthal ettiğimiz birtakım ürünleri sözleşmeli modelle Kuzey Kıbrıs'ta ürettirebiliriz" dedi. Poyraz, şöyle devam etti: "Kıbrıs'ta Tarım Kredi'nin muadili olan kuruluşla protokol imzaladık. Onların ihtiyacı olan gübre, yem ve zirai ilaçla ilgili anlaşma yaptık. Brezilya'dan buraya yem hammaddesi çekeceğime, KKTC'de üretimi söz konusuysa orada ürettiririm." Poyraz, gübre hammaddesi tedariki konusunda Azerbaycan petrol şirketi Socar ile ortaklık protokolü imzalama aşamasına geldiklerini kaydetti.