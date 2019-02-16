Van merkezli terör operasyonu: 17 şüpheliden 10'u tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı
|16 Şubat 2019 09:15
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Van merkezli 8 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Van Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK işbirlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 3 şüpheli savcılıkça salıverildi.
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