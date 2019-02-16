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Heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isterken yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isteyen İ.K., jandarma operasyonuyla yakalandı
|16 Şubat 2019 09:35
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Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi'nde oturan İ.K.'nin evinde sakladığı ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak istediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İ.K.'nin evine baskın düzenledi.
TARİHİ HEYKEL İNCELEMEYE ALINDI
DHA'da yer alan habere göre evde yapılan aramada; 90 santimetre uzunluğundaki sütunun üzerinde, birbirine sarılan kadın ve erkek figürlü heykel ele geçirildi. İ.K., gözaltına alınırken, heykele de el koyuldu. Heykelin, Müze Müdürlüğü yetkililerince inceleneceği belirtildi.
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