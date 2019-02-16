ÖSYM'den 'nöbetçi nüfus müdürlüğü' müjdesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek amacıyla bugüne dek sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletileceğini bildirdi.

ÖSYM tarafından 8-10 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen "2019 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı", Türkiye'nin 81 ili, 103 ilçesi, Lefkoşa ve Bişkek'ten toplam 189 sınav koordinatörü ile ÖSYM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği ve 2019 yılında yapılması planlanan sınavlara yönelik sınav takvimi ve sınavlarda alınacak tedbirlerin istişare edildiği toplantıda, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2018'de yılında kurumun yaptığı sınavların içeriğiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda gündeme gelen konulara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Aygün, 2018'in sınavlar açısından yoğun bir yıl olduğuna işaret ederek "Her sınav kendi içerisinde ciddi bir hazırlık ve uygulama süreçlerini barındırıyor. Bu yönüyle sınavlar sadece adaylar için değil, bizler için de bulunduğumuz noktayı görebildiğimiz bir sınav oluyor. ÖSYM bilgi ve tecrübesiyle uyguladığı sınavlarda geçerli ölçme, seçme ve yerleştirme yapma noktasında var gücüyle çalışmaktadır." dedi.

46 sınavda uygulanan 188 testte yaklaşık 10 bin soru kullanıldı

ÖSYM'nin hem kurum içi dinamiklerin sağlıklı çalışması hem de paydaşlarıyla uyumlu mesai sonucunda misyonuna uygun olarak ilerlediğinin altını çizen Aygün, "Sınavların hazırlık sürecindeki en önemli unsurlardan biri de sınav sorularının hazırlanmasıdır. 2018 yılında ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan 46 adet sınav 59 oturumda yapılmış olup bu sınavlarda 188 adet test uygulanmış, bu testlerde toplam 9 bin 21 adet soru kullanılmıştır. 2018 yılında soruların hazırlanması sürecinde 2 bin 90 soru yazarı görev almış ve bin 588 akademisyen soruları denetlemiştir." diye konuştu.

Aygün, kurumun yaptığı sınavların ardında ciddi bir emeğin bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Sınavların uygulanma süreçleri de sınavların hazırlık süreci kadar önemlidir. Bir sınav ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun bu sınavın uygulama aşamasında yaşanabilecek küçük bir sorun bütün emeğin boşa gitmesine sebep olabilir. Bu bağlamda 2018 yılında 182 merkezde yapmış olduğumuz sınavlara 10 milyon 953 bin 806 aday girdi. Tüm sınavlarda toplam 1 milyon 625 bin 828 kişi görev aldı. En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav ise toplam 635 bin 458 görevli ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı oldu."

En fazla bina kullanılan sınav YKS oldu

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavlarda 1 milyon 625 bin 828 kişinin görev aldığını, bunların 577 bin 187'sinin gözetmen, 536 bin 538'inin salon başkanı, 145 bin 199'unun emniyet görevlisi olduğunu anlattı.

Sınavların uygulanacağı standartların sınavın kalitesi ve adayların konforu açısından önemine vurgu yapan Aygün, şunları söyledi:

"ÖSYM, 2018'de uyguladığı sınavlar için toplam 36 bin 3 sınav binası kullanmıştır. Bu binalarda sınav yapılan toplam sınav salonu sayısı ise 549 bin 238'dir. En fazla bina kullanılan sınav YKS'dir. Temel Yeterlilik Testi'nde kullanılan bina sayısı 8 bin 65, Alan Yeterlilik Testi'nde kullanılan bina sayısı 6 bin 926, ve Yabancı Dil Testi'nde kullanılan bina sayısı 884'tür. Böylelikle YKS'de toplam 15 bin 875 bina kullanılmıştır. En fazla salon kullanılan sınav da toplam 246 bin 27 ile YKS olmuştur."

Aygün, sınavların sorunsuz bir şekilde hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi süreçlerinde görev alan herkese teşekkür etti.

Nöbetçi nüfus müdürlüğü ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak

Toplantıda ayrıca, 2019 yılı sınav uygulamalarındaki güncellemelerin de sınav koordinatörlerine aktarıldığını dile getiren ÖSYM Başkanı Aygün, bu kapsamda nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasıyla ilgili 2019'daki sınavlar için alınan kararı, "Sınavdan önce veya sınav günü kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına bugüne dek sadece YKS ve KPSS sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildi. Açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin bilgileri her sınav için, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak." sözleriyle açıkladı.

2019 yılı sınav uygulamalarındaki güncellemeler çerçevesinde, İzmir'in Torbalı, Ordu'nun Fatsa, Samsun'un Vezirköprü, Kahramanmaraş'ın Afşin, Kastamonu'nun Tosyalı, Sivas'ın Suşehri ve Adıyaman'ın Besni ilçesi olmak üzere toplam 7 ilçenin daha sınav merkezi olarak belirlendiğine dikkati çeken Aygün, 2019'da bu merkezlerde ilk defa YKS yapılacağını kaydetti.