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Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi

Adana'da lise öğrencisi olduğu iddia edilen bir kız okul çantasını bırakarak Seyhan Nehri'ne atladı. Kız çocuğu sürüklenerek gözden kaybolurken, köprüdeki vatandaşlar fotoğraf çektirmeye devam etti
 16 Şubat 2019 10:05
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Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci kız çocuğu Z.K. okuldan çıktıktan sonra dün akşam üstü tarihi Taş Köprü'ye gelip bir süre burada Seyhan Nehri'ne baktı. Daha sonrada onlarca kişinin gözü önünde köprüye çıkan kız çocuğun kendini aşağı bıraktı. Nehirde sürüklenen kız çocuğu bir süre sonrada akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Olay anı ise nehir üzerindeki martıları görüntüleyen bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Kız çocuğunun suda batıp çıkması da kameraya yansıdı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve dalgıç ekipleri geldi. Bu arada köprüde onlarca meraklı vatandaş toplandı. Kimi kızın köprüden atladığı yere bakarken kimi vatandaşlar da olaya aldırmadan cep telefonuyla fotoğraf çektirmeye devam etti. Kız çocuğunun bulunması için sualtı ekipleri çalışma başlattı.

Genç kızın çantasını arayan polis de çantada ders kitapları ile 'Züleyha Kölge' adına düzenlenmiş paso buldu. Polis, genç kızın ailesine ulaşmaya çalıştı. Nehirde kaybolduğu öne sürülen kızı arama çalışmaları devam ediyor.
DHA
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