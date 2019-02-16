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İç mimarın lüks rezidansta feci sonu
İstanbul Kartal'da 10'uncu kattaki rezidans dairesinden düşen iç mimar Eda Yamanarslan (30) hayatını kaybetti
|16 Şubat 2019 10:07
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Saban gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, eşinden geçen yıl boşandığı öğrenilen iç mimar Eda Yamanarslan, Kordonboyu'ndaki rezidansta tek başına yaşıyordu. Olayın olduğu gece alkollü olarak eve geldiği belirtilen genç kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle evin balkonundan aşağı düştü.
Cinayet Büro Amirliği polisleri, çevredeki kamera görüntülerini ve Eda Yamanarslan'ın son görüştüğü kişileri incelemeye aldı. Yamanarslan'ın cenazesi dün toprağa verilirken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu henüz belirlenemedi.
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