TRT'nin acı kaybı! Kansere yenik düştü!
TRT''de yetişen ilk kuşak televizyonculardan ve aynı zamanda makyaj sanatçısı olan deneyimli isim, Gülsen Doğancı, hayatını kaybetti.
|16 Şubat 2019 10:14
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Medyaradar.com sitesinde yer alan habere göre; 40 yıl TRT Ankara Televizyonu''nda A''dan Z''ye tüm departmanlarda çalışan Gülsen Doğancı, Pankreas kanserinden Cuma günü hayatını kaybetti.
TRT'de çok sevilen Doğancı bir aydır tedavi görüyordu ve iki çocuk annesiydi.
TRT'de çalıştığı yıllarda bir dönemin liderleri Turgut Özal, Tansu Çiller, Süleyman Demirel'e ve Yurttan Sesler Korosu''ndan Zeki Müren''e uzun yıllar imaj danışmanlığı yapmıştı.
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