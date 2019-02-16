'Kısa vadede SGK prim oranları düşürülmeli'
|16 Şubat 2019 10:15
|Yazdır
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik sayısının 2018 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye çıktığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşsizliğin kalıcı olarak düşmesi için orta ve uzun vadeli bir strateji planı hazırlanmalı. Kısa vadede işsizlik oranının azalması için SGK primi oranlarının hiçbir şarta bağlı olmaksızın düşürülmesi gerekir. Bu prim indirimi belki bütçe açığını artıracaktır ama istihdam artışının etkisiyle bu açık zamanla kapanacaktır. Ayrıca, işsiz kalanların da devlete yük olacağı düşünülürse bütçe açığı göze alınarak SGK primlerinin oranları mutlaka indirilmelidir" diye konuştu.
"İşsizlik arttıkça mesleki eğitimin önemi artıyor"
Sadece yüksek teknolojiye değil, aynı zamanda istihdama dayalı büyüme modellerinin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Bendevi Palandöken, "Kasım ayında genç işsizliği oranı 4,3 puan birden arttı. Her 4 gençten biri işsiz. Genç işsizliği oranı arttıkça ve üniversiteli işsizler çoğaldıkça mesleki eğitimin önemi daha da artıyor. Ara eleman açığı devam ederken üniversiteli işsizlerin sayısı artıyor. İşsizlik oranı yaz aylarında düşüşe geçecektir ama bu oranın kalıcı olarak tek hanelere düşebilmesi, ancak ulusal istihdam stratejisi hazırlanarak mümkün olabilir. Mevsimsel etkilerden dolayı işsizlik oranı daha da artabilir. Yaz aylarında inşaat ve turizm sezonu açılınca işsizlik oranı azalacaktır" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
15 Şubat 2019 08:20
|Evde bakımda maaş krizine yasal çözüm
13 Şubat 2019 12:04
|Yüz binlerce işçi için ikramiye ümidi doğdu
12 Şubat 2019 14:10
|Emekli ikramiyesi ve maaşları nasıl öğrenilebilir?
11 Şubat 2019 07:35
|Emekli işçinin ödediği SGDP'nin aylığa etkisi var mı?
06 Şubat 2019 08:05
|'Çalışan Otomatik BES'in faydalarını bizzat görmeli'
06 Şubat 2019 07:05
|Çok kıdemi olana vergi iadesi
05 Şubat 2019 13:40
|Sendikal gerekçeyle işten atılan işçiye 12 maaş tazminat
30 Ocak 2019 08:15
|Özel güvenliklere gazilik ve yıpranma payı
30 Ocak 2019 07:20
|SGK'dan basında çıkan haberler üzerine açıklama
28 Ocak 2019 13:39