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'Kısa vadede SGK prim oranları düşürülmeli'

İşsizlik rakamların beklenenin üzerinde artmasından dolayı çok hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palanoöken, "Zaman kaybetmeden orta ve uzun vadeli strateji planı hazırlanmalı" dedi
 16 Şubat 2019 10:15
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'Kısa vadede SGK prim oranları düşürülmeli'

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik sayısının 2018 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye çıktığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşsizliğin kalıcı olarak düşmesi için orta ve uzun vadeli bir strateji planı hazırlanmalı. Kısa vadede işsizlik oranının azalması için SGK primi oranlarının hiçbir şarta bağlı olmaksızın düşürülmesi gerekir. Bu prim indirimi belki bütçe açığını artıracaktır ama istihdam artışının etkisiyle bu açık zamanla kapanacaktır. Ayrıca, işsiz kalanların da devlete yük olacağı düşünülürse bütçe açığı göze alınarak SGK primlerinin oranları mutlaka indirilmelidir" diye konuştu.

"İşsizlik arttıkça mesleki eğitimin önemi artıyor"

Sadece yüksek teknolojiye değil, aynı zamanda istihdama dayalı büyüme modellerinin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Bendevi Palandöken, "Kasım ayında genç işsizliği oranı 4,3 puan birden arttı. Her 4 gençten biri işsiz. Genç işsizliği oranı arttıkça ve üniversiteli işsizler çoğaldıkça mesleki eğitimin önemi daha da artıyor. Ara eleman açığı devam ederken üniversiteli işsizlerin sayısı artıyor. İşsizlik oranı yaz aylarında düşüşe geçecektir ama bu oranın kalıcı olarak tek hanelere düşebilmesi, ancak ulusal istihdam stratejisi hazırlanarak mümkün olabilir. Mevsimsel etkilerden dolayı işsizlik oranı daha da artabilir. Yaz aylarında inşaat ve turizm sezonu açılınca işsizlik oranı azalacaktır" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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