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Mersin'de tefecilik operasyonu: 3 kişiden 2'si tutuklandı
Mersin'de tefecilik yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı
|16 Şubat 2019 10:40
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Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen H.B, M.B. ve H.İ.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarlarda çek, senet ve para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. ve M.B. tutuklandı, H.İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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