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Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu
 16 Şubat 2019 11:00
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Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Alınan bilgiye göre, Babalı Dikili mevkisinde Litvanya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri kıyıda hazır bekletildiği konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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