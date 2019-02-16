Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu
|16 Şubat 2019 11:00
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Babalı Dikili mevkisinde Litvanya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri kıyıda hazır bekletildiği konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Terhisine 2 gün kala FETÖ'den tutuklandı
16 Şubat 2019 15:09
|Karayollarında 696 KHK ile 10 bin taşeron işçi kapsam dışı
16 Şubat 2019 12:49
|TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı
16 Şubat 2019 11:46
|Van merkezli terör operasyonu: 17 şüpheliden 10'u tutuklandı
16 Şubat 2019 09:15
|FETÖ'cü SAT'çılara Mayıs ve haziranda gelen SMS'ler hazırlık içinmiş
16 Şubat 2019 01:20
|Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
16 Şubat 2019 01:18
|Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
16 Şubat 2019 00:45
|HDP'li Karaaslan, 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı
15 Şubat 2019 23:15
|Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında yargılamya devam edildi
15 Şubat 2019 22:57
|Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 18 kişi serbest bırakıldı
15 Şubat 2019 22:04