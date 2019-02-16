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Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı

Malatya İdare Mahkemesi, görevde yükselme sözlü sınavında sadece sözlü sınav notu vererek yapılan puanlamayı iptal etti.
 16 Şubat 2019 13:13
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Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı

Malatya İdare Mahkemesi sözlü sınav puanlamasıyla ilgili önemli bir karar verdi. Mahkeme heyeti, sözlü sınav sorularının ve verilen cevaplar üzerine yapılan değerlendirmelerin bir tutanağa bağlanması gerekirken sadece yazılı sınav puanının yanına sözlü sınav puanı yazılmak suretiyle yapılan değerlendirmenin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Bu karar, Bölge İdare Mahkemesinin incelemesi sonrasında kesinleşecek ve emsal olabilecektir.

İŞTE MAHKEME KARARI

Memurlar.Net - Özel

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