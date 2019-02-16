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Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı
Ankara'da otomobil ve otobüs durağına çarptıktan sonra alev alan taksideki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
|16 Şubat 2019 11:30
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A.A. idaresindeki taksi, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda seyir halindeyken Altınpark girişi önünde ilk olarak aynı istikamette seyreden otomobile çarptı.
Ardından otobüs durağına çarpan taksi, yanmaya başladı. Araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Taksi şoförünün alkollü olduğu ve sabah saatlerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edildi.
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